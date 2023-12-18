Английский голкипер Арон Ремсдейл может сменить клубную прописку уже в ближайшее время. Вратарь не попадает в старт команды Артеты.

Лондонский Челси планирует усилить вратарское звено команды в зимнее трансферное окно из-за травмы Роберта Санчеса. Об этом пишет talkSPORT.

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По информации издания, "синие" серьезно рассматривают вариант с подписанием голкипера Арсенала Арона Ремсдейла – за ситуацией вокруг англичанина также следит Ньюкасл.

Сообщается, что наставник Челси Маурисио Почеттино считает необходимым подписание игроков с опытом игры в АПЛ. Но Арсенал не спешит прощаться с Ремсдейлом, ведь тогда резервным голкипером команды Артеты станет 21-летний Карл Гейн

Ремсдейл сыграл в 8 матчах за "канониров" в текущем сезоне, в 3 из них удержав ворота на замке.

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