Одноклубник Зинченко может стать партнером Мудрика – Челси нашел замену Санчесу в Арсенале
Английский голкипер Арон Ремсдейл может сменить клубную прописку уже в ближайшее время. Вратарь не попадает в старт команды Артеты.
Лондонский Челси планирует усилить вратарское звено команды в зимнее трансферное окно из-за травмы Роберта Санчеса. Об этом пишет talkSPORT.
"Мой сын больше не улыбается", – отец Ремсдейла сильно обижен на Арсенал
По информации издания, "синие" серьезно рассматривают вариант с подписанием голкипера Арсенала Арона Ремсдейла – за ситуацией вокруг англичанина также следит Ньюкасл.
Сообщается, что наставник Челси Маурисио Почеттино считает необходимым подписание игроков с опытом игры в АПЛ. Но Арсенал не спешит прощаться с Ремсдейлом, ведь тогда резервным голкипером команды Артеты станет 21-летний Карл Гейн
Ремсдейл сыграл в 8 матчах за "канониров" в текущем сезоне, в 3 из них удержав ворота на замке.
Арсенал уверенно переиграл Брайтон, вернувшись на вершину АПЛ – Зинченко провел очередной удачный матч