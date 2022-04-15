Футбольные баталии в украинских поселках по зрелищности порой ничем не уступают Лиге чемпионов.

Журналист каналов "Футбол" Владимир Крамар посетил один из таких турниров в селе Королевка Ивано-Франковской области.

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Сюжет подарил несколько ярких персонажей – завхоз стадиона восстанавливал разметку с сигаретой в руках, арбитр поражал своими габаритами, а один из фанатов в свои 72 года набивает мяч не хуже Роналдиньо. Среди гостей было немало известных футбольных персон – Роман Григорчук, Андрей Новак, Сергей Болбат и арбитр ФИФА Анастасия Романюк.

У турнира была и вполне серьезная задача – собрать средства для закупки тепловизоров 10-й десантно-штурмовой бригаде, базирующейся в Коломые.

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