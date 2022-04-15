Футбольні баталії в українських селищах за видовищністю часом нічим не поступаються Лізі чемпіонів.

Журналіст каналів "Футбол" Володимир Крамар відвідав один з таких турнірів у селі Королівка Івано-Франківської області.

Галатасарай – Динамо – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Сюжет подарував кілька яскравих персонажів – завгосп стадіону відновлював розмітку з цигаркою в руках, арбітр вражав своїми габаритами, а один з фанатів у свої 72 роки набиває м'яч не гірше за Роналдінью. Серед гостей було чимало відомих футбольних персон – Роман Григорчук, Андрій Новак, Сергій Болбат та арбітриня ФІФА Анастасія Романюк.

У турніру було і цілком серйозне завдання – зібрати кошти для закупівлі тепловізорів 10-ій десантно-штурмовій бригаді, яка базується у Коломиї.

Росія напала на Україну: збірна отримала дату головного матчу року, Динамо виганяє брехуна і перемагає (LIVE)