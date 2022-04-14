Киевляне получили комфортное преимущество благодаря удачным действиям Сергея Сидорчука. Во время первого гола капитан разрезал оборону Галатасарая передачей на Караваева, а тот откатил под удар Буяльского. Затем Сидорчук перехватил неудачную передачу соперника и молниеносно вывел Беседина на ударную позицию – 2:0.

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В начале второго тайма Барис Йылмаз отквитал один мяч роскошным обводным ударом в девятку. Впрочем, последнее слово было за украинцами. На 80-й минуте Виктор Цыганков также красиво закрутил мяч под дальнюю штангу, хотя и с меньшего расстояния.