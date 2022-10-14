Гол алжирского защитника СК Днепр-1 Яниса Хамаша признан самым красивым в 4-м туре группового этапа Лиги конференций, сообщает официальный сайт УЕФА.

Вадуц – СК Днепр-1 – 1:2 – видео голов и обзор поединка

Напомним, в матче против Вадуца 23-летний защитник забил дальним ударом на 25-й минуте, открыв счет в матче. Конкурентами Хамаша в голосовании были Дениз Тюрюдж (Истанбул Башакшехир), Джаррод Боуэн (Вест Хэм) и Кристиано Бираги (Фиорентина).

К слову, в матче с лихтенштейнцами днепряне вырвали победу (2:1) в добавленное время благодаря голу Довбика и после 4-х туров занимают в группе Е Лиги конференций второе место с 7 очками. Лидирует в квартете нидерландский АЗ с 9 баллами.

СК Днепр-1 благодаря голу Довбика выцарапал нелогичную победу над Вадуцем и приблизился к плей-офф Лиги конференций