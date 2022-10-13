После половины группового этапа СК Днепр-1 сделал заявку на выход в плей-офф Лиги конференций. Правда, этому изрядно поспособствовали конкуренты, которые за три матча не одержали ни одной победы. АЗ здесь выносим за скобки, ведь только чудо может лишить нидерландцев первого места. По крайней мере так казалось до сегодня.

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Аполлон сотворил настоящую сенсацию, на своем поле обыграв алкмарцев. Это позволило киприотам догнать СК Днепр-1. Подопечные Александра Кучера, безусловно, уже знали результат конкурентов, выходя на свой матч. Теперь уже нельзя было позволять Вадуцу цепляться за очки, как это случилось неделю назад.

Команда из Лихтенштейна также усвоила ошибки первого матча с днепрянами. Хозяева Рейнпарк Штадион значительно активнее начали отчетную встречу, но никак не могли довести дело до завершающего удара. А вот СК Днепр-1 сумел выжать максимум со стандарта. После подачи с углового Янис Хамаш подобрал мяч за пределами штрафной и мощно пробил. Голкипер за спинами большого количества игроков не сумел сориентироваться и пропустил фактически по центру ворот. Вадуц ответил очень быстро. После стремительной атаки защитники не уследили за Растодером, который без проблем переиграл Валефа.

Главным достижением гостей можно считать великолепную работу против Артема Довбика. Форвард, который в первом матче оформил гол+пас, сегодня будто растворился на поле. В конце концов, проблемы возникли не только у лидера "спортклубовцев", а у всей команды. Концовка первого тайма была полностью за хозяевами. После перерыва Вадуц еще больше нарастил свое давление. Подопечные Алессандро Манджаратти и на пенальти претендовали, и Валефа заставили продемонстрировать все свое голкиперское мастерство. СК Днепр-1 ответил только голом Довбика из офсайда.

Однако фортуна сегодня была на стороне украинской команды. Хотя Вадуц отчаянно пытался забить победный мяч, но именно в его ворота он и влетел. Уже в компенсированное время едва ли не впервые Довбик остался без опеки и точным ударом головой замкнул подачу с правого фланга. СК Днепр-1 благодаря этой победе набрал 7 очков и закрепился на втором месте группы Е. Отставание от АЗ составляет лишь 2 очка. Теперь даже ничья в следующем туре с Аполлоном может вывести днепрян в плей-офф (если параллельно АЗ не проиграет Вадуцу).

Команда Александра Кучера снова не смогла показать в Европе хотя бы намек на ту игру, которую демонстрирует на внутренней арене. В УПЛ СК Днепр-1 одержал 5 побед в 5 матчах, не пропустив ни одного мяча. В частности, разгромил Динамо и Зарю. В еврокубках днепряне до сих пор не провели ни одного "сухого" матча, включая поединки квалификации ЛЕ. Однако результат есть, и шансы увидеть у "спортклубовцев" в евровесне очень высокие.

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