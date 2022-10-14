Гол алжирського захисника СК Дніпро-1 Яніса Хамаша визнаний найкрасивішим у 4-му турі групового етапу Ліги конференцій, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Вадуц – СК Дніпро-1 – 1:2 – відео голів та огляд поєдинку

Нагадаємо, у матчі проти Вадуца 23-річний оборонець забив дальнім ударом на 25-й хвилині, відкривши рахунок у матчі. Конкурентами Хамаша в голосуванні були Деніз Тюрюдж (Істанбул Башакшехір), Джаррод Боуен (Вест Хем) та Крістіано Бірагі (Фіорентина).

До слова, у матчі з ліхтенштейнцями дніпряни вирвали перемогу (2:1) у доданий час завдяки голу Довбика і після 4-х турів посідають у групі Е Ліги конференцій другу сходинку з 7 очками. Лідирує у квартеті нідерландський АЗ з 9 балами.

СК Дніпро-1 завдяки голу Довбика видряпав нелогічну перемогу над Вадуцем і наблизився до плей-офф Ліги конференцій