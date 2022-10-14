Днепряне повели в счете на 25 минуте, когда Хамаш разрядил пушку из-за пределов штрафной. Впрочем, Вадуц быстро отыгрался – Растодер получил мяч в штрафной и переиграл голкипера СК Днепр-1. Вторая половина была за Вадуцем, однако победу праздновала украинская команда – Довбик в компенсированное время забил решающий гол.

СК Днепр-1 благодаря голу Довбика выцарапал нелогичную победу над Вадуцем и приблизился к плей-офф Лиги конференций

Таким образом СК Днепр-1 набрал 7 очков и расположился на втором месте, а Вадуц с 2 пунктами остался вторым.