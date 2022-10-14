Вадуц – СК Днепр-1 – 1:2 – видео голов и обзор поединка
00:29 - Читати українською
СК Днепр-1 обыграл Вадуц в рамках 4-го тура группового этапа Лиги конференций. Смотрите видеообзор встречи на "Футбол 24".
завершено
Янис Хамаш 25’
Артем Довбик 90+1’
25’ Янис Хамаш
90+1’ Артем Довбик
Днепряне повели в счете на 25 минуте, когда Хамаш разрядил пушку из-за пределов штрафной. Впрочем, Вадуц быстро отыгрался – Растодер получил мяч в штрафной и переиграл голкипера СК Днепр-1. Вторая половина была за Вадуцем, однако победу праздновала украинская команда – Довбик в компенсированное время забил решающий гол.
СК Днепр-1 благодаря голу Довбика выцарапал нелогичную победу над Вадуцем и приблизился к плей-офф Лиги конференций
Таким образом СК Днепр-1 набрал 7 очков и расположился на втором месте, а Вадуц с 2 пунктами остался вторым.
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