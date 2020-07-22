Защитник СК Днепр-1 может перейти в польский клуб

Еще один украинец может оказаться в чемпионате Польши. Подбескидзе интересуется защитником СК Днепр-1 Владиславом Шаповалом.

Польский Подбескидзе заинтересован в услугах 25-летнего украинского защитника Владислава Шаповала, утверждает Sport Arena.

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Напомним, что к СК Днепр-1 Владислав присоединился летом 2018 года. Ранее Шаповал выступал за луцкую Волынь. В нынешнем сезоне Шаповал провел 16 поединков за днепровский клуб, отметившись одним ассистом.

К слову, Подбескидзе лидирует в Первом дивизионе чемпионата Польши за тур до завершения первенства и уже гарантировал себе повышение в классе.

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