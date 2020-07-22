Захисник СК Дніпро-1 може перейти в польський клуб

Польський Подбескідзе зацікавлений у послугах 25-річного українського захисника Владислава Шаповала, стверджує Sport Arena.
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Нагадаємо, що до СК Дніпро-1 Владислав приєднався влітку 2018 року. Раніше Шаповал виступав за луцьку Волинь. У нинішньому сезоні Шаповал провів 16 поєдинків за дніпровський клуб, відзначившись одним асистом.
До слова, Подбескідзе лідирує в Першому дивізіоні чемпіонату Польщі за тур до завершення першості і вже гарантував собі підвищення в класі.
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