toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ЗАРЯ АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО

Хавбек СК Днепр-1 побил исторический рекорд УПЛ среди полевых игроков

21 июля 14:04 - Читати українською
Хавбек СК Днепр-1 побил исторический рекорд УПЛ среди полевых игроков
Егор Ярмолюк (слева) / фото СК Днепр-1

Полузащитник СК Днепр-1 Егор Ярмолюк вписал свою фамилию в историю украинской Премьер-лиги.

25’ Владислав Супряга
40’ Владислав Супряга
51’ Алексей Хобленко
 
25’ Владислав Супряга
40’ Владислав Супряга
51’ Алексей Хобленко

Ярмолюк стал самым молодым полевым игроком УПЛ в стартовом составе команды, сообщает Sport.ua.

СК Днепр-1 дома разгромил Ворсклу – Супряга оформил дубль

Отмечается, что хавбек вышел на поле в возрасте 16 лет и 140 дней, обогнав Олега Гараса из Карпат – 16 лет и 144 дня. Однако, самым молодым игроком в стартовом составе команды в истории УПЛ все еще остается экс-голкипер Днепра Сергей Перхун – 16 лет и 34 дня.

К слову, Ярмолюк дважды выходил на поле в составе СК Днепр-1, однако не отличался результативными действиями. Интересно, что оба раза днепрянам противостояла Ворскла.

"Від Динамо я такого не очікував": хто винен і що робити перед Лігою чемпіонів, або Чому Зорю не варто засуджувати

blog_ava
Донбасс Арена после 6-ти лет оккупации – новые фото пугают
21 июля
28128
Теги
УПЛ СК Днепр-1 СК Днепр-1 Егор Егор Ярмолюк СК Днепр-1 - Ворскла
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
22
мин
Манчестер Юнайтед
20:00
Вест Хэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук