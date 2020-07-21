Хавбек СК Днепр-1 побил исторический рекорд УПЛ среди полевых игроков

Ярмолюк стал самым молодым полевым игроком УПЛ в стартовом составе команды, сообщает Sport.ua.

СК Днепр-1 дома разгромил Ворсклу – Супряга оформил дубль

Отмечается, что хавбек вышел на поле в возрасте 16 лет и 140 дней, обогнав Олега Гараса из Карпат – 16 лет и 144 дня. Однако, самым молодым игроком в стартовом составе команды в истории УПЛ все еще остается экс-голкипер Днепра Сергей Перхун – 16 лет и 34 дня.

К слову, Ярмолюк дважды выходил на поле в составе СК Днепр-1, однако не отличался результативными действиями. Интересно, что оба раза днепрянам противостояла Ворскла.

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