Защитник Шахтера может остаться в Португалии – наставник доволен выступлениями украинца

Наставник Витории Гимараэш Иву Виейра оценил игру Валерия Бондаренко в поединке 25-го тура чемпионата Португалии против лиссабонского Спортинга.

"Все просто. Предполагалось, что он уйдет зимой. Если он не уйдет – то становится активом клуба. И он достоин уважения, как и все другие футболисты. Важна индивидуальная работа, чтобы влиться в коллектив.

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Он был на достойном уровне, ему есть куда улучшаться. Он может делать больше, как и все остальные, по сравнению с тем, что мы показали против Спортинга", – поделился Виейра в комментарии Record.

Отметим, что это был первый выход Бондаренко со стартовых минут еще с сентября. Валерий провел в составе Витории 8 поединков в нынешнем сезоне, записав в актив забитый гол. Добавим, что права на защитника принадлежат донецкому Шахтеру.

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