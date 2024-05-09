Контракт бразильца с "орлами" рассчитан до лета 2027 года, в нем прописана клаусула в 100 млн евро. Пока Бенфика не получала никаких предложений по Нересу, но дала понять, что готова продать игрока.

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По информации Desporto ao Minuto, претензий к Нересу нет, тренерский штаб доволен его игрой (5 голов и 10 ассистов в этом сезоне). Однако Бенфика готова пожертвовать этим игроком, чтобы заработать деньги на трансферную кампанию.

Следует заметить, что в Лиссабон Нерес перебрался из Шахтера, даже не дебютировав за донецкий клуб. Он покинул Украину из-за начала полномасштабной войны. Интересно, что зимой бразильца хотел купить Зенит, но Бенфика не отпустила футболиста на Россию.

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