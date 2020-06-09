Захисник Шахтаря може залишитись в Португалії – наставник задоволений виступами українця

Наставник Віторії Гімараєш Іву Вієйра оцінив гру Валерія Бондаренка у поєдинку 25-го туру чемпіонату Португалії проти лісабонського Спортінга.

"Все просто. Передбачалося, що він піде взимку. Якщо він не йде – то стає активом клубу. І він гідний поваги, як і всі інші футболісти. Важлива індивідуальна робота, щоб влитися в колектив.

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Він був на гідному рівні, йому є куди поліпшуватися. Він може робити більше, як і всі інші, в порівнянні з тим, що ми показали проти Спортінга", – поділився Вієйра в коментарі Record.

Зазначимо, що це був перший вихід Бондаренка зі стартових хвилин ще з вересня. Валерій провів у складі Віторії 8 поєдинків у поточному сезоні, записавши до активу забитий гол. Додамо, що права на захисника належать донецькому Шахтарю.

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