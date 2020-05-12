toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ГЕРМАНИЯ

"С Фонсекой никогда не говорил, а Каштру даже не видел": защитник Шахтера – о коммуникации с наставниками "горняков"

08:27 61 Читати українською
"С Фонсекой никогда не говорил, а Каштру даже не видел": защитник Шахтера – о коммуникации с наставниками "горняков"
Валерий Бондаренко / ФК Шахтер

Защитник Шахтера Валерий Бондаренко, который на правах аренды выступает за португальскую Виторию Гимараеш, рассказал о своих перспективах в донецком клубе.

"Хотел играть в основном составе Шахтера, но так как получил травму на сборах и пропустил основной этап подготовки, мне не удалось закрепиться. С Фонсекой я даже ни разу не говорил, поэтому не могу сказать, какой он человек.

"На копейки я не пойду": Бутко признался, почему не покинул Шахтер несмотря на отсутствие игровой практики

С Луишем Каштру мне также не удалось пообщаться, я его даже в лицо не видел. Срок моей аренды в Витории подходит к концу, а о продлении аренды никто вопрос не поднимал. Что касается возвращения в Шахтер, у них уже есть четыре центральных защитника, еще одного они купили, а это о чем-то говорит. В текущей ситуации в мире сложно говорить о том, что нас ждет дальше и какая команда ждет меня. Я хотел бы играть в футбол", – сказал Бондаренко в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, Валерий дебютировал в профессиональном футболе в составе киевского Арсенала в 2012 году. В январе 2019-го стал игроком Шахтера, откуда в июле того же года перешел на правах аренды в португальскую Виторию Гимараеш.

"Никогда не видели такого – КАК он это сделал?": Шахтер обставил россиян, а маг сборной Украины прославился в мире

blog_ava
Рябоконь предложил свой сценарий рестарта УПЛ
00:15
96
Теги
Шахтер Шахтер Луиш Каштру Луиш Каштру Украинцы за рубежом Легионерский хлеб Витория Гимараэш Витория Гимараэш Паулу Фонсека Паулу Фонсека Валерий Бондаренко Валерий Бондаренко
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
14
час
:
32
мин
Алавес
23:55
Хетафе
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук