Ребров, новый помощник Гвардиолы и "опыт с перегаром": вокруг света за 800 слов

Италия — 15:01 219
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Супершанс Маліновського, столичний виклик для Роналду і план на "чорний день" – з чим повертається Серія А
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Ребров может удивить сменой клуба – СМИ утверждают, что экс-тренер Динамо уже дал согласиеУкраина — 8 июнь 2506
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"Я такого цирку ще не бачив": Друга ліга на межі катастрофи – без футболу вже 6,5 місяців, є ризик тривалішого простоюВторая лига — 8 июнь 380
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Наступник Холанда розриває Австрію: аналогічна результативність, дивовижний хет-трик і супергол всупереч законам логікиМир — 8 июнь 806
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"Захищаємося, як шкільна команда". Баварія втратила конкурента, а французький монстр відлякує ЗіданаГермания — 8 июнь 232