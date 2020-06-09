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ДИНАМО КИЕВ - АЛЕКСАНДРИЯ АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Ребров, новый помощник Гвардиолы и "опыт с перегаром": вокруг света за 800 слов

16:00 165 Читати українською
Ребров, новый помощник Гвардиолы и "опыт с перегаром": вокруг света за 800 слов
Сергей Ребров – все под контролем / Фото с открытых источников
Дмитрий Джулай Дмитрий Джулай

Только слов, на самом деле, больше. Новый подкаст от Дмитрия Джулая.

Сегодня в выпуске:

– Джексон Мулека, Ашраф Дари и "опыт с перегаром" Клиффорда Муленги;

– Хуанма Лильйо, новый помощник Пепа;

– Четыре матча Ференцвароша после карантина;

– Аргентина – Камерун, первая notte magica лета 1990 года.

Слушаем!

Безумие в Югославии, исчезновение клубов в Китае и шальная ничья 5:5: вокруг света за 800 слов

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