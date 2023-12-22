Украинский защитник Шахтера Александр Драмбаев, который на правах аренды выступает за Осиек, может досрочно покинуть хорватский клуб, сообщает Footboom.

"Если Довбик и Цыганков подтянут меня в Жирону – будет круто": украинский легионер – о желании остаться в Европе

По информации источника, 22-летний защитник не оправдывает ожиданий руководства и тренерского штаба "бело-голубых". В клубе размышляют над тем, чтобы досрочно прекратить аренду, если в январе удастся подписать другого левого защитника.

Напомним, Драмбаев – воспитанник Шахтера. На правах аренды выступал за Мариуполь и бельгийский Зюлте-Варегем. Его соглашение с Осиеком рассчитано до лета 2024 года. В текущем сезоне он сыграл за хорватскую команду в 20 матчах во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Контракт защитника с Шахтером истекает летом 2024 года. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

К слову, ранее на дверь указали бывшему полузащитнику Динамо Денису Гармашу – новый рулевой Зоран Зекич не видит украинца в своей команде.

Шахтар (не) втрачає капітана: чому Степаненко заслуговує на два варіанти, або Хто у команді – кіт в мішку?