Хорватский клуб уже зимой хочет избавиться от 33-летнего украинца, утверждает Sport.ua.

"Не хочу тратить деньги на лечение Коноплянки": владелец Клужа объявил вердикт украинцу

В начале сентября Гармаш расторг контракт с Динамо и перебрался в Осиек по соглашению 1+1. Ветеран успел провести 4 матча без результативных действий, а затем в клубе произошла кадровая революция. Руководство Осиека уволило главного тренера Степана Томаса и спортдира Ивицу Кулешевича, которые были инициаторами приглашения Гармаша.

Новый рулевой Зоран Зекич перешел на схему с тремя центральными защитниками, в которой украинцу места нет. Денис 6 матчей подряд просидел в запасе, а в последнем туре чемпионата против Локомотивы вообще оказался вне заявки. Уход в зимнее трансферное окно выглядит неизбежным. Агенты Гармаша уже занимаются поиском новой команды, имея потенциальные варианты из Венгрии, Кипра, Турции, Казахстана и Украины.

Довбик – "мазило", Цыганкова носят на руках, а Лунин создает проблемы Анчелотти