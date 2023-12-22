Український захисник Шахтаря Олександр Драмбаєв, який на правах оренди виступає за Осієк, може достроково покинути хорватський клуб, повідомляє Footboom.

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За інформацією джерела, 22-річний оборонець не виправдовує очікувань керівництва і тренерського штабу "біло-блакитних". У клубі розмірковують над тим, щоб достроково припинити оренду, якщо у січні вдасться підписати іншого лівого захисника.

Нагадаємо, Драмбаєв – вихованець Шахтаря. На правах оренди виступав за Маріуполь і бельгійський Зюлте-Варегем. Його угода з Осієком розрахована до літа 2024 року. У поточному сезоні він зіграв за хорватську команду у 20 матчах у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Контракт захисника з Шахтарем закінчується влітку 2024 року. Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.

До слова, раніше на двері вказали колишньому півзахиснику Динамо Денису Гармашу – новий керманич Зоран Зекіч не бачить українця у своїй команді.

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