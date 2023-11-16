Защитник Шахтера Александр Драмбаев, который на правах аренды выступает за хорватский Осиек, рассказал о своих планах по продолжению карьеры.

"Я хочу остаться в Европе, потому что здесь чемпионаты намного лучше. Я очень сильно хотел бы поиграть в Испании, мне нравится по стилю Ла Лига. Буду работать, чтобы там оказаться.

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Можно и в Жирону, или в какую-то другую команду, главное – чтобы Испания. Если Довбик и Цыганков меня подтянут – будет круто. Если бы я не был готов, то потерял бы мечту.

Для меня примером среди мировых игроков на моей позиции является Альфонсо Дэвис из Баварии. У него реактивная скорость, классная техника и передача", – сказал Драмбаев в комментарии Українському футболу.

Напомним, контракт Александра с Осиеком действует до конца сезона – хорватский клуб имеет право выкупа 22-летнего игрока (соглашение с Шахтером действует до июня 2025 года). Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

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