– Ты и твои партнеры думали о том, что поединок против Колоса будет таким трудным?

– Мы понимали, что будет тяжелая игра, ведь Колос пропустил практически меньше всех в нашем чемпионате. Мы знали, что нам сложно будет раскрыть оборону соперника, хотя все знают, как мы играем. Шахтер играет через пас, старается играть в красивый атакующий футбол.

Колос – Шахтер – 1:3 – видео голов и обзор матча

Особо ничего не хочу говорить о состоянии газона на стадионе Колоса, но в некоторых моментах он не давал нам возможность играть в наш привычный футбол. Нужно отдать должное игрокам Колоса, они использовали свой единственный момент и забили нам.

– Что было более важным в перерыве: разговор с главным тренером или две замены, когда на поле вышли Конопля и Зубков?

– Все повлияло на то, как проходил второй тайм. Конечно, нам не хватало такого игрока, как Зубков. Саша впервые вышел на поле в официальной игре с середины марта. Зубков всегда обостряет, он постоянно обыгрывает соперников. Нам его реально не хватало раньше. Да и разговор, который мы провели в раздевалке, нам очень помог.

– При счете 1:2 стало понятно, что дончане победу не упустят?

– Нет конечно. Этот чемпионат Украины самый интересный за последние годы. Мы играем во время войны, и это влияет. Каждая команда дает достойный отпор. Только при счете 1:3 нам стало немного полегче. В общем, мы контролировали ход матча и выиграли по делу. Могли забивать и больше, – цитирует Бондара Sport Arena.

Шахтер уверенно победил Колос, оторвавшись от СК Днепр-1 на восемь очков – Бондаренко забил и сделал еще два гола