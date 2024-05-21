Матч 38-го тура Серии А между Кальяри и Фиорентиной станет для Раньери последним на тренерской скамье. Как информирует сардинский клуб, Раньери в возрасте 72 лет принял решение завершить тренерскую карьеру. Он уходит из мира футбола на высокой ноте – главному джентльмену Серии А удалось спасти Кальяри в элитном дивизионе.

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Тренерская карьера дона Клаудио продлилась 38 лет. За это время он успел поработить с Наполи, Фиорентиной, Валенсией, Атлетико, Челси, Пармой, Ювентусом, Ромой, Интером, Монако, сборной Греции, Лестером, Нантом, Фулхэмом, Сампдорией, Уотфордом и Кальяри.

Раньери выигрывал Кубок и Суперкубок Италии с Фиорентиной, Кубок Испании и Суперкубок УЕФА с Валенсией, чемпионат Франции с Монако и чемпионат Англии с Лестером. Последний успех считается его шедевром и наивысшей точкой карьеры.

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