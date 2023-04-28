Колос в рамках матча 23-го тура УПЛ удивил Шахтер в первом тайме, но тотально провалился после перерыва (1:3). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Шахтер подходил к матчу с Колосом, опережая СК Днепр-1 на пять очков. Впрочем, у "спортклубовцев" оставались игра в запасе и очная встреча с "горняками", поэтому в Ковалевке дончанам надо было побеждать. Более того – подопечные Игоря Йовичевича должны были выложиться на максимум, ведь соперник имел очень мощную оборону. За семь туров подопечные Ярослава Вишняка пропустили всего три гола.

Между тем, качество позиционной атаки Шахтера в течение последнего месяца вызывало серьезные вопросы. С игры команда создает относительно мало, а первый гол часто прилетает благодаря ударам с дистанции. Тревоги получили свое подтверждение в первом тайме против Колоса – "горняки" провели семь ударов, однако опасных эпизодов было только два.

На 10-й минуте Судаков выполнил проникающий пас на левый край штрафной, Джурасек оттуда отдал мяч Траоре, тот продлил на Бондаренко, а Артем сбросил мяч на линию полукруга. Оттуда в левый нижний бахнул Степаненко – Волынец парировал! Кроме того, на 24-й минуте Михайличенко головой замыкал подачу от Бондаренко, но с шести метров Богдан пробил параллельно воротам.

А Колос своими шансами не разбрасывался. Хозяева шокировали Шахтер голом уже на 13-й минуте! Ковалевцы заработали стандарт в центре поля, а навес с него Черноморец сбросил в центр штрафной площади – Ориховский спокойно принял мяч и вторым касанием прошил Трубина. 1:0!

А на 40-й минуте Лысенко с дистанции зарядил в ближнюю девятку, заставив Трубина выполнять сейв (но мяч вполне мог срезаться в сетку).

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе подопечных Ярослава Вишняка. Игорь Йовичевич вынужден был провести замены – на второй тайм не вышли Гочолейшвили и Джурасек, а вместо них появились Конопля и Зубков. Для Александра это был первый за шесть туров выход на поле.

И это сработало! Уже через минуту после возобновления игры Зубков получил на линию штрафной от Шведа и попытался забросить мяч в штрафную, а сфера попала в руку Чоботенко!

Бондаренко уверенно реализовал 11-метровый, но стоит отметить и Шведа. Именно он запустил атаку обыгрышем 1-в-1, а затем качественно открылся между линиями под пас от Степаненко.

Не успел Колос оправиться, как в ворота Волынца залетел второй гол. На 52-й минуте Бондаренко принял заброс от Судакова и с линии штрафной ведал проникающий пас на Траоре. Лассина на линии вратарской легко отклеился от Гончаренко и пробил в ближний – 1:2! Это первый случай в 2023 году, когда ковалевцы пропустили больше одного гола за матч.

Колос во втором тайме почти ничем не ответил, что и неудивительно – за семь туров "хлеборобы" забили пять голов, три из которых залетели в одном матче. Вспомнить можно только момент на 86-й минуте, когда Судаков отдал неудачный пас назад. 17-летний Гусол перехватил мяч и вышел один на один с Трубиным, но переиграть Анатолия не смог.

Шахтер тоже создал немного. После второго забитого гола в актив "горняков" можно занести только атаку на 64-й минуте, когда Зубков открылся в гигантской зоне на левом полуфланге и ворвался в штрафную. Александр плотно пробил низом, но получилось по центру – Волынец парировал.

Перед этим Судаков попытался закрутить мяч с углового в ворота, но голкипер не спал. Тем не менее, на 80-й минуте Шахтер таки забил третий гол. Бондаренко замкнул подачу с углового, попав в стойку, а Келси сыграл на добивании – 1:3! Кевин отличился всего через минуту после появления на поле.

Келси мог и ассист отдать, сбросив навес от Михайличенко на линию вратарской, однако Зубков пробил слишком слабо. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу дончан со счетом 3:1!

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