Колос ошарашил лидера таблицы голом на 12-й минуте. Воспитанник Динамо Ореховский остался без присмотра и с нескольких метров расстрелял ворота Трубина.

Шахтер уверенно победил Колос, оторвавшись от СК Днепр-1 на восемь очков – Бондаренко забил и сделал еще два гола

Шахтер перевернул все с ног на голову в дебюте второго тайма, забив 2 гола за 7 минут. Чоботенко сыграл рукой на линии штрафной – пенальти, который реализовал Бондаренко. Вперед "горняков" вывел Траоре. Мощный буркиниец продавил защитника и четко завершил момент. Добил Колос "джокер" Келси, который вышел на замену и через минуту уже праздновал гол.