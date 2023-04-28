Колос – Шахтер – 1:3 – видео голов и обзор матча
28 апреля 17:54 - Читати українською
Колос уступил Шахтеру в матче 23 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка.
Артем Бондаренко 47’
Лассина Траоре 52’
Кевин Келси 80’
47’ Артем Бондаренко
52’ Лассина Траоре
80’ Кевин Келси
Колос ошарашил лидера таблицы голом на 12-й минуте. Воспитанник Динамо Ореховский остался без присмотра и с нескольких метров расстрелял ворота Трубина.
Шахтер уверенно победил Колос, оторвавшись от СК Днепр-1 на восемь очков – Бондаренко забил и сделал еще два гола
Шахтер перевернул все с ног на голову в дебюте второго тайма, забив 2 гола за 7 минут. Чоботенко сыграл рукой на линии штрафной – пенальти, который реализовал Бондаренко. Вперед "горняков" вывел Траоре. Мощный буркиниец продавил защитника и четко завершил момент. Добил Колос "джокер" Келси, который вышел на замену и через минуту уже праздновал гол.
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