– Ти і твої партнери думали про те, що поєдинок проти Колоса буде таким важким?

– Ми розуміли, що буде важка гра, адже Колос пропустив практично найменше у нашому чемпіонаті. Ми знали, що нам важко буде розкрити оборону суперника, хоча всі знають, як ми граємо. Шахтар грає через пас, намагаємося грати в красивий атакувальний футбол.

Колос – Шахтар – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Особливо нічого не хочу говорити про стан газону на стадіоні Колоса, але в деяких моментах він не давав нам можливість грати в наш звичний футбол. Потрібно віддати належне гравцям Колоса, вони використали свій єдиний момент та забили нам.

– Що було важливішим у перерві: розмова з головним тренером чи дві заміни, коли на поле вийшли Конопля та Зубков?

– Все загалом вплинуло на те, як проходив другий тайм. Звичайно, нам не вистачало такого гравця, як Зубков. Сашко вперше вийшов на поле в офіційній грі із середини березня. Зубков завжди загострює, він постійно обігрує суперників. Нам його реально не вистачало раніше. Та й розмова, яку ми провели в роздягальні, нам добряче допомогла.

– За рахунку 1:2 все стало зрозуміло, що донеччани перемогу не проґавлять?

– Ні звичайно. Цей чемпіонат України найцікавіший за останні роки. Ми граємо під час війни і це впливає. Кожна команда дає гідну відсіч. Тільки за рахунку 1:3 нам стало трохи легше. Загалом ми контролювали хід матчу та виграли у справі. Могли забивати й більше, – цитує Бондара Sport Arena.

Шахтар впевнено переміг Колос, відірвавшись від СК Дніпро-1 на вісім очок – Бондаренко забив і зробив ще два голи