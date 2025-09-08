Защитник сборной Украины провалился в Европе – игрока экстренно возвращают в УПЛ
Виталий Роман не смог зарекомендовать себя в Лехии и досрочно покинет польский клуб.
Украинский защитник Руха Виталий Роман покинет Лехию, сообщает польский журналист Петр Потепа.
По информации источника, 22-летний защитник, который должен был выступать за гданьский клуб на правах аренды, не оправдал ожиданий тренерского штаба ни по футболу, ни по физической форме. Отмечается, что сложности также возникли с самим трансфером, и все указывает на то, что украинец вернется во Львов.
Напомним, Роман – воспитанник Карпат. К Руху присоединился в октябре 2020 года. В текущем сезоне провел за "желто-черных" 1 матч. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.
