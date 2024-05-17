Главный тренер "блаугранас" высказался о финансовом состоянии клуба, отметив, что тот находится в худшем экономическом положении, чем Реал и другие европейские команды, и что финансовые проблемы влияют на возможность конкурировать на самом высоком уровне.

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Президент клуба Жоан Лапорта не только разозлился, но и "полностью разочаровался" в Хави. Глава Барселоны считает, что тренер не придерживается договоренностей, достигнутых недавно.

Утверждается, что руководитель "кулес" просил 44-летнего специалиста о вере в команду, и теперь, после резонансных заявлений, Лапорта считает Хави типичным тренером, который не верит в то, что имеет.

К тому же президенту Барселоны не понравились высказывания о том, что форвард Витор Роке не играет из-за высокой конкуренции и из-за того, что ему еще многому нужно учиться. Отмечается, что это именно Хави настоял на том, чтобы бразильца подписали зимой, в то время, как спортивный директор Деку хотел, чтобы игрок приехал летом, как изначально и планировалось.

Учитывая последние недоразумения между Хави и руководством Барселоны, Лапорта приказал подыскать нового тренера на следующий сезон. Даже если "кулес" гарантируют себе второе место в турнирной таблице, что позволит принять участие в Суперкубке Испании и принесет дополнительное финансирование, Хави не останется во главе команды. Об этом сообщает RAC1.

Не исключается, что руководство Барселоны начнет переговоры с Ханси Фликом, или назначит Рафа Маркес, который руководит второй командой "кулес".

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