Защитник Ромы отказался усилить соперника Шахтера – ему не понравились условия контракта
Правый защитник/латераль Ромы Зеки Челик отказался от трансфера в Марсель.
Челик не оправдал ожиданий в столице Италии, и Рома предприняла попытку от него избавиться. Как информирует инсайдер Джанлука Ди Марцио, столичный клуб связался с Марселем и Галатасараем – оба клуба были заинтересованы в аренде турка.
Фиорентина усилилась чемпионом Европы – он провалился в предыдущем клубе
Однако сам Челик отказался уходить из Ромы. Ему не понравилось условия соглашения – аренда с правом выкупа. Зеки был готов покинуть Рому только при полноценной продаже. Таким образом, Челик упустил возможность сыграть с Шахтёром в раунде плей-офф Лиги Европы.
Напомним, что следующим соперником "горняков" в еврокубках станет именно Марсель.
Де Росси одержал вторую подряд победу во главе Ромы в Серии А – "волки" одолели Салернитану и вплотную приблизились к ЛЧ