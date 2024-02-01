Челик не оправдал ожиданий в столице Италии, и Рома предприняла попытку от него избавиться. Как информирует инсайдер Джанлука Ди Марцио, столичный клуб связался с Марселем и Галатасараем – оба клуба были заинтересованы в аренде турка.

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Однако сам Челик отказался уходить из Ромы. Ему не понравилось условия соглашения – аренда с правом выкупа. Зеки был готов покинуть Рому только при полноценной продаже. Таким образом, Челик упустил возможность сыграть с Шахтёром в раунде плей-офф Лиги Европы.

Напомним, что следующим соперником "горняков" в еврокубках станет именно Марсель.

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