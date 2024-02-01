Челік не виправдав очікувань у столиці Італії, і Рома зробила спробу його позбутися. Як інформує інсайдер Джанлука Ді Марціо, столичний клуб зв'язався з Марселем і Галатасараєм – обидва клуби були зацікавлені в оренді турка.

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Однак сам Челік відмовився йти з Роми. Йому не сподобалися умови угоди – оренда з правом викупу. Зекі був готовий покинути Рому тільки за умови повноцінного продажу. Таким чином, Челік втратив можливість зіграти з Шахтарем у раунді плей-офф Ліги Європи.

Нагадаємо, що наступним суперником "гірників" у єврокубках стане саме Марсель.

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