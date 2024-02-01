Рома отдала Фиорентине в аренду чемпиона Европы Андреа Белотти, который так и не заиграл в Риме. Во Флоренции форвард будет выступать в футболке под 20-м номером. Согласно Viola News, флорентийский клуб заплатит Роме за эту аренду от 500 тысяч евро до 750 тысяч евро.

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В прошлом чемпионате Белотти так и не смог забить в составе Ромы, что многое говорило о форме нападающего. Свой самый лучший шанс исправиться Андреа упустил в финале Лиги Европы с Севильей - вратарь соперника Буну отразил мяч после удара чемпиона Европы. В этом сезоне на счету Белотти 3 мяча в 14 матчах. Во Флоренции он попробует перезапустить свою карьеру.

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