Трое мужчин в капюшонах в районе Глифада в Афинах с дубинками напали на 27-летнего португальца накануне ночью. Игрок как раз возвращался из ночного клуба, сообщает Record .

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Семеду, по сообщениям греческой прессы, находился в это время со своим другом, но это не помогло. Рубена били по ногам и рукам, а также в лицо. На место событий вызвали скорую, а нападавшие скрылись. Защитник уже обратился в полицию.

Рубена Семеду вызвали в сборную Португалии с 2019-го, в футболке национальной команды провел 3 поединка. За Олимпиакос защитник выступает с лета того же года.

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