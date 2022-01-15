Троє чоловіків у капюшонах в районі Гліфада, що в Афінах, з кийками напали на 27-річного португальця напередодні вночі. Гравець якраз повертався з нічного клубу, повідомляє Record.

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Семеду, за повідомленнями грецької преси, був зі своїм другом, та це не допомогло. Рубена били по ногах і руках, а також в обличчя. На місце подій викликали швидку, а нападники втекли. Захисник вже звернувся у поліцію.

Додамо, що Рубена Семеду викликали у збірну Португалії з 2019-го, у футболці національної команди провів 3 поєдинки. За Олімпіакос оборонець виступає з літа того ж року.

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