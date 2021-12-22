Президент Лацио Клаудио Лотито и глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина сошлись прямо во время мероприятия, информирует Calciomercato.

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На заседании обсуждали возможность снятия Салернитаны, фактически принадлежащей семье Лотито. Однако причиной конфликта стало не это. Президент Лацио часто критикует Гравину и на этот раз снова публично стал предъявлять претензии боссу Федерации. Все катилось к драке, если бы не вмешательство президента Серии С Франческо Гирелли.

Добавим, что Лацио в таблице Серии А идет восьмым, а Салернитана расположилась на дне.

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