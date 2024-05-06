"Я очень рад за игроков и персонал. После победы над Тоттенхэмом вернуться через несколько дней – это очень хорошо.

Очередное достижение Палмера в видеообзоре матча Челси – Вест Хэм – 5:0

Это была блестящая игра, матч был удивительный. Игроки отреагировали правильно. Я был очень доволен тем, как мы соревновались в прошлом туре, и что у нас есть талантливые игроки, которые создают моменты и забивают голы.

Я не был расслабленным в раздевалке, я хотел, что игроки сохранили ворота "сухими". Вест Хэм – сильная команда в стандартных положениях, и нам не хватало немного удачи. Было важно не только выиграть игру, но и сохранить чистую победу.

Приятно, что к нам вернулись ребята из академии, но если мы хотим быть конкурентоспособными, нам нужно иметь полноценный состав. Важно, чтобы мы были конкурентоспособными во всех сферах с игроками, которые могут бороться за свое место.

Это правда, что прошлый сезон был тяжелым для всех нас, и в этом сезоне трудно изменить ощущения и результаты. Нам нужно было время, чтобы все поверили в процесс, и мы восстановили хорошие чувства на Стэмфорд Бридж.

Еврокубки? Нам нужно сохранить этот импульс и веру. Завтра мы идем отдыхать, а во вторник будем готовиться к Ноттингем Форест. Это шаг за шагом, но самое главное – это менталитет", – цитирует Почеттино BBC.

Напомним, Челси сейчас находится на седьмой строчке с 54 баллами.

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