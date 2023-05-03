В матче 24-го тура УПЛ Металлист на выезде разгромно уступил СК Днепр-1 (0:5). Однако, не только результатом запомнится эта встреча. На 64-й минуте в составе харьковчан на поле впервые появился защитник Кирилл Дигтярь, заменив Александра Николишина.

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Дебют Дигтяря состоялся в возрасте 15 лет 159 дней – он стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Украины, сообщил журналист Артур Валерко на своей странице в социальной сети Твиттер.

Предыдущий рекорд держался более 30 лет и был установлен в ноябре 1992 года, когда Юрий Фенин сыграл за Таврию в возрасте 15 лет 221 день.

Самые молодые дебютанты в истории чемпионата Украины:

1. Кирилл Дигтярь – 15 лет 159 дней (дебют – 3 мая 2023 года за Металлист).

2. Юрий Фенин – 15 лет 221 день (дебют – 4 ноября 1992 года за Таврию).

3. Владимир Гапон – 15 лет 290 дней (дебют – 20 мая 1995 года за Волынь).

4. Сергей Коврижкин – 15 лет 314 дней (дебют – 12 мая 1995 года за Таврию).

5. Алексей Телятников – 15 лет 330 дней (дебют – 15 сентября 1996 года за Торпедо).

Напомним, после 24-х туров Металлист в турнирной таблице УПЛ идет предпоследним, имея в своем активе 19 очков.

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