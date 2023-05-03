У матчі 24-го туру УПЛ Металіст на виїзді розгромно поступився СК Дніпро-1 (0:5). Однак, не лише результатом запам'ятається ця зустріч. На 64-й хвилині у складі харків'ян на полі вперше з'явився захисник Кирило Дігтяр, замінивши Олександра Ніколишина.

Хет-трик Пеглоу у відеоогляді поєдинку СК Дніпро-1 – Металіст – 5:0

Дебют Дігтяра відбувся у віці 15 років 159 днів – він став наймолодшим гравцем в історії чемпіонатів України, повідомив журналіст Артур Валерко на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Попередній рекорд тримався понад 30 років і був встановлений у листопаді 1992 року, коли Юрій Фенін зіграв за Таврію у віці 15 років 221 день.

Наймолодші дебютанти в історії чемпіонату України:

1. Кирило Дігтяр – 15 років 159 днів (дебют – 3 травня 2023 року за Металіст).

2. Юрій Фенін – 15 років 221 день (дебют – 4 листопада 1992 року за Таврію).

3. Володимир Гапон – 15 років 290 днів (дебют – 20 травня 1995 року за Волинь).

4. Сергій Коврижкін – 15 років 314 днів (дебют – 12 травня 1995 за Таврію).

5. Олексій Телятников – 15 років 330 днів (дебют – 15 вересня 1996 за Торпедо).

Нагадаємо, після 24-х турів Металіст у турнірній таблиці УПЛ йде передостаннім, маючи у своєму активі 19 очок.

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