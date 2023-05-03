СК Днепр-1 повел в счете на 33 минуте – Пеглоу реализовал выход один на один после паса Пихалёнка. Позже бразилец оформил дубль, добив мяч в ворота после удара Пихаленка. Перед перерывом Пеглоу организовал еще одно взятие ворот, выкатив под удар Гуцуляку.

СК Днепр-1 разбил Металлист за тайм – Пеглоу хет-триком и ассистом поиздевался над аутсайдером УПЛ, молчанка Довбика

Во второй половине днепряне продолжили уничтожать соперника. Довбику никак не удавалось забить, но этим воспользовался Пидлепенец, который первым среагировал на рикошет после удара Артема. Точку в игре поставил тот же Пеглоу.