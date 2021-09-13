Нидерландец после досадного инцидента сделал специальный пост в персональном Instagram.

Юбилейный гол Салаха в АПЛ и травма Эллиота в видеообзоре матча Лидс – Ливерпуль – 0:3

"В сегодняшней игре случилось то, чего я никогда и никому не пожелаю. Харви, все мои мысли с тобой. Я опустошен, никогда не хотел, чтобы такое случилось. Желаю тебе скорейшего восстановления и надеюсь, что ты скоро вернешься на поле", – написал Стрёйк.

Напомним, что защитник "павлинов" грубо въехал в Эллиотта на 60-й минуте и получил прямую красную карточку. Талант Ливерпуля был госпитализирован с подозрением на перелом ноги.

Ливерпуль в большинстве разгромил Лидс – скаузеры поднялись на третью строчку турнирной таблицы, догнав МЮ и Челси