Ливерпуль на выезде встречался с Лидсом, который не слишком удачно начал сезон – подопечные Марсело Бьелсы еще не выиграли ни одного поединка. Уже на 20-й минуте мерсисайдцы повели в счете – Александр-Арнольд отдал блестящую диагональ в штрафную на Салаха, который с убойной дистанции пробил мимо голкипера.

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Вскоре после перерыва скаузеры закрепили преимущество – отличился Фабинью. Чуть позже, на 60-й, хозяева остались в меньшинстве – прямую красную за грубый фол получил Стрьойк. Это уничтожило последние надежды игроков Лидса хотя бы на ничью. К концу матча они так и не создали ни одного опасного момента, а под занавес поединка пропустили еще один – гол в свой актив записал Мане. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу Ливерпуля – 3:0.

Благодаря набранным трем очкам "красные" поднялись на третью строчку турнирной таблицы, догнав МЮ и Челси.

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