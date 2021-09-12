Поединок 4-го тура АПЛ Лидс – Ливерпуль будет иметь очень горький привкус для таланта мерсисайдцев Харви Эллиота.

На старте второго тайма произошел жуткий эпизод. Защитник Лидса Паскаль Стрёйк пошел в подкат сзади, от которого пострадал Харви Эллиот.

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18-летний полузащитник Ливерпуля сразу упал на землю и начал корчиться от боли. Скорее всего, он сломал ногу. Матч на 60 минуте завершился как для Стрёйка (прямая красная), так и для Эллиота. Последний на носилках покинул поле, а вместо него вышел Джордан Хендерсон.

Best of luck to Harvey Elliott, horrible tackle. Just look at Salah's reaction pic.twitter.com/2yP3mlaJz0 — mx (@MessiMX30i) September 12, 2021

К слову, Харви только в этом сезоне стал исполнителем основной обоймы Ливерпуля и до рокового поединка с Лидсом имел 3 матча в активе.

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