Півзахисник англійського Ліверпуля Харві Елліот, який зазнав жахливої травми в матчі 4-го туру Прем'єр-ліги проти Лідса, отримав вибачення від свого кривдника Паскаля Стрьойка.

Нідерландець після прикрого інциденту зробив спеціальний допис у персональному Instagram.

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"У сьогоднішній грі трапилося те, чого я ніколи й нікому не побажаю. Харві, всі мої думки з тобою. Я спустошений, ніколи не хотів, щоб таке трапилося. Бажаю тобі швидкого відновлення і сподіваюся, що ти вже скоро повернешся на поле", – написав Стрьойк.

Нагадаємо, що оборонець "павичів" грубо в'їхав в Елліота на 60-й хвилині й отримав пряму червону картку. Талант Ліверпуля був госпіталізований із підозрою на перелом ноги.

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