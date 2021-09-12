Салах начал погром "павлинов", расстреляв Мелье с линии вратарской после паса Александр-Арнольда. Для египтянина это был 100-й гол в АПЛ. Удвоить преимущество Ливерпулю удалось уже после перерыва усилиями Фабинью.

Ливерпуль в большинстве разгромил Лидс – скаузеры поднялись на третью строчку турнирной таблицы, догнав МЮ и Челси

А дальше был ужасный эпизод – жесткий подкат Стрёйка и травма Эллиота, который покинул поле на носилках. Мерсисайдцы пришли в себя от травмы одноклубника и отомстили за него голом Мане на последних минутах. Ливерпуль с 10 очками поднялся на третью позицию, Лидс только с двумя зачетными баллами остался 17-м.