100-й гол Салаха в АПЛ и травма Эллиота в видеообзоре матча Лидс – Ливерпуль – 0:3
Ливерпуль разгромил Лидс в 4-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых острых моментов поединка на Футбол 24.
Салах начал погром "павлинов", расстреляв Мелье с линии вратарской после паса Александр-Арнольда. Для египтянина это был 100-й гол в АПЛ. Удвоить преимущество Ливерпулю удалось уже после перерыва усилиями Фабинью.
Ливерпуль в большинстве разгромил Лидс – скаузеры поднялись на третью строчку турнирной таблицы, догнав МЮ и Челси
А дальше был ужасный эпизод – жесткий подкат Стрёйка и травма Эллиота, который покинул поле на носилках. Мерсисайдцы пришли в себя от травмы одноклубника и отомстили за него голом Мане на последних минутах. Ливерпуль с 10 очками поднялся на третью позицию, Лидс только с двумя зачетными баллами остался 17-м.