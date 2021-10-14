Защитник "горняков" Виктор Корниенко выбрал мировых звезд, которые произвели на него впечатление на футбольном поле.

"Пусть будет Ашраф Хакими (ПСЖ, – прим.), когда мы с Интером играли. И Штефан Лайнер из менхенгладбахской Боруссии – тот меня хорошо "отвозил".

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Еще Альфонсо Дэвис (Бавария, – прим.) мне нравится очень сильно. И, конечно, Марсело (Реал, – прим.)", – сказал Корниенко в программе "Трендец".

Напомним, с Хакими Корниенко встречался в прошлой Лиге чемпионов, когда в двух встречах Шахтер расписал две безгольови ничьи с Интером. Боруссия М с Лайнером отгрузила в ворота "оранжево-черных" в двух матчах десять безответных голов.

В текущем сезоне Корниенко отыграл за Шахтер восемь матчей в УПЛ, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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