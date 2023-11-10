Боруссия М принимала Вольфсбург в родных стенах. В случае победы "жеребцы" догнали бы "волков" по очкам и ворвались бы в топ-10. Оттуда до зоны еврокубков всего четыре зачетных балла, поэтому бороться было за что.

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Гости в этом матче не сильно уступали по статистике, однако их моменты были менее острыми. Реализовать хотя бы один из них не удалось, а вот Гладбах вколотил целых четыре гола – по два в каждом из таймов. Финальный свисток зафиксировал победу Боруссии М со счётом 4:0.

Таким образом, гладбахцы не только догнали Вольфсбург в таблице, но и обошли его. Теперь они идут на девятой строчке, хотя по итогам тура Аугсбург, Вердер и Хайденхайм могут их потеснить ниже. "Волки" держатся десятыми, а их безвыигрышная серия в чемпионате достигла пяти матчей.

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