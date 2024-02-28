В последние месяцы главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри не сумел интегрировать Федерико Кьезу в стартовый состав своей команды. Всё чаще наставник выпускает с первых минут форварда Йилдыза, оставляя Кьезу на скамейке запасных. В Италии поползли слухи о том, что между тренером и игроком пробежала чёрная кошка.

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"Если Аллегри останется в клубе, я уверен, что Кьеза будет выставлен на продажу. Я бы сделал то же самое. Кьеза забил всего лишь пять голов. Учитывая, сколько Ювентус вложил в него средств, этого явно недостаточно. Если Юве поймёт, что в услугах игрока заинтересованы английские клубы, он продаст его, чтобы "отбить" деньги", – цитирует Колловати Tuttosport. Чемпион мира 1982 года на самом деле ошибся: Кьеза забил в этом сезоне 6 мячей, а не 5.

Ранее Gazzetta dello Sport сообщала об интересе к Кьезе со стороны Ливерпуля. Отмечалось, что Ювентус будет готов расстаться со своим вингером не менее, чем за 40 млн евро.

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