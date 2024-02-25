Ювентус неожиданно забуксовал, выдав 4-матчевую безвыигрышную серию в Серии А. Интер за это время оторвался на 9 очков – и уже никто не верит, что туринцы смогут навязать борьбу за Скудетто. Впрочем, большие клубы никогда не сдаются, да и “черную полосу” надо было закрывать.

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Благо, соперник был простым. В гости приехал Фрозиноне, который держался в трех зачетных баллах от зоны вылета. Уже на 3-й минуте "бьянконери" вышли вперед усилиями Влаховича – Душан замкнул прострел Маккени. Впрочем, дальше начался какой-то треш.

Уже на 14-й минуте Фрозиноне отыгрался. Дзортеа переиграл Локателли на правом фланге и выполнил подачу на 11 метров, а Шеддира после длительной борьбы Камбьяссо отклеился и пробил головой. 1:1! А еще через 13 минут прилетел второй гол – Брешианини убежал от Рабйо, принял пас от Харруи, ворвался в зону на линии штрафной и пробил под давлением Костича и Гатти. Точно в левую девятку, 1:2!

Счастье гостей длилось недолго, однако на 32-й минуте Маккени и Влахович оформили дубль – Душан голевой, а Весто ассистентский. 2:2. Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать. Ожидалось, что во втором тайме класс даст о себе знать и туринцы таки дожмут аутсайдера.

И действительно – после перерыва Фрозиноне нанес всего один удар. "Старая синьора" давила, Влахович мог отличиться с трех метров, Ругани пробивал метров с 10-ти с рикошетом, Йилдиз и Гатти могли замыкать прострелы, Влахович запорол еще несколько моментов... С линии штрафной пробивал Кьеза, с правого края – все тот же Гатти. Острых эпизодов хватало, однако мяч упорно не шел в ворота Фрозиноне.

Гости в концовке встречи имели шанс шокировать Юве, вырвав победу через выход Шеддиры один на один, однако Маккени успел нагнать Валида. Шанс забить имел и Суле, но он пробил слабо. Словом, нервов туринцы потратили немало – но на 5-й компенсированной минуте они таки спаслись от позора.

Героями стали Влахович и Ругани. Душан подрезал подачу с углового на дальнюю штангу, а Даниэле с острого угла пробил между ног голкиперу. 3:2! Ювентус празднует победу, набирает 56 очков и формально остается в чемпионской гонке. До Интера не хватает 6 зачетных баллов – правда, у миланцев есть два матча в запасе.

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