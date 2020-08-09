Пластун получил ужасную травму в матче за Гент – защитнику зашивали пенис

Столкновение Пластуна с голкипером своей же команды имело очень неприятные последствия для украинского защитника, сообщает voetbalprimeur.

Пластун начал сезон с забитого мяча – видео гола украинца

Отмечается, что вратарь Камински ногой попал ниже пояса своему одноклубнику. Врачи оперативно наложили швы на мужской орган, однако сроки восстановления Пластуна пока неизвестны.

Напомним, Гент минимально уступил Сент-Трюйден (1:2), а единственным голом в составе гостей отличился как раз украинский защитник.

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