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Пластун получил ужасную травму в матче за Гент – защитнику зашивали пенис

9 августа 22:54 - Читати українською
Пластун получил ужасную травму в матче за Гент – защитнику зашивали пенис
Игорь Пластун / Photo News

Защитник Гента и сборной Украины Игорь Пластун надолго запомнит матч 1-го тура Лиги Жюпиле сезона 2020/21.

Столкновение Пластуна с голкипером своей же команды имело очень неприятные последствия для украинского защитника, сообщает voetbalprimeur.

Пластун начал сезон с забитого мяча – видео гола украинца

Отмечается, что вратарь Камински ногой попал ниже пояса своему одноклубнику. Врачи оперативно наложили швы на мужской орган, однако сроки восстановления Пластуна пока неизвестны.

Напомним, Гент минимально уступил Сент-Трюйден (1:2), а единственным голом в составе гостей отличился как раз украинский защитник.

Яремчук попадал в штанги, Безус спасал, Пластун забил и пострадал от своего партнера – Гент проиграл первый матч сезона

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Теги
Бельгия Украинцы за рубежом Игорь Игорь Пластун Гент Гент Украина Украина
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