Защитник Динамо U-19 Назар Балаба тренируется с молодежной командой Левски, сообщает TMW.

Кендзера провел тренировку с Лехом – ранее защитник Динамо отказался от перехода в бывший клуб

Отмечает, что 16-летний защитник ранее вместе со своей семьей прибыл в столицу Болгарии из-за вторжения России в Украину. Софийский клуб предоставил игроку возможность тренироваться с командой Левски U-19.

Напомним, утром 24 февраля российские войска без объявления войны напали на территорию Украины. Захватчики надеялись завоевать нас за несколько дней, но украинцы успешно разрушают кровожадные планы Путина и его армии. В то же время, цивилизованный мир давит на агрессора санкциями.

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