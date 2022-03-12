Защитник Динамо Томаш Кендзера потренировался с Лехом, сообщает Gol24.pl.

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27-летний поляк принял участие в разминке, упражнениях, поработал над стандартами и сыграл с партнерами на небольшом пространстве. Кроме того, представитель УПЛ пообщался с главным тренером команды Мацеем Скоржей.

Пока неизвестно, останется ли футболист в команде до конца сезона. Ранее сообщалось, что Томаш серьезно рассматривал вариант с Лехом, однако получил ряд более привлекательных предложений – его уровень позволяет попробовать себя в более сильных лигах Европы.

Напомним, ФИФА приостановила до июня 2022 года контракты выступающих в Украине легионеров.

К слову, Лех после 24-х туров делит в турнирной таблице Экстраклассы вторую-третью строчку с Ракувом, отставая от лидера – Погони – на одно очко.

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