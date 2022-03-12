Захисник Динамо U-19 Назар Балаба тренується з молодіжною командою Левскі, повідомляє TMW.

Кендзьора провів тренування з Лехом – раніше захисник Динамо відмовився від переходу у колишній клуб

Зазначаєть, що 16-річний оборонець раніше разом зі своєю сім'єю прибув до столиці Болгарії через вторгнення Росії в Україну. Софійський клуб надав гравцю можливість тренуватися з командою Левскі U-19.

Нагадаємо, вранці 24 лютого російські війська без оголошення війни напали на територію України. Загарбники сподівалися завоювати нас за кілька днів, але українці успішно руйнують кровожерливі плани Путіна та його армії. Водночас цивілізований світ тисне на агресора санкціями.

Росія напала на Україну: ганебна позиція Конте щодо війни, іспанці хочуть забрати двох гравців Шахтаря (LIVE)